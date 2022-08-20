Власти Запорожья предотвратили украинскую провокацию на АЭС

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что на Запорожской атомной электростанции (АЭС) удалось предотвратить подготовку провокации, передает РИА Новости.

"Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков Зеленского, удалось не допустить провокацию. В противном случае последствия могли бы быть непоправимые", – заявил Рогов.

Член военно-гражданской администрации подчеркнул, что киевские власти могут предпринять аналогичные попытки в будущем. Кроме того, возможны новые обстрелы АЭС.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия принимает все необходимые меры по усилению безопасности в районе Запорожской АЭС. В частности, усилены системы ПВО в регионе.

В ночь на пятницу, 19 августа, власти Запорожской области сообщили, что украинские войска вновь открыли огонь по Энергодару, где находится ЗАЭС.