УК РФ предложили дополнить понятиями "мобилизация" и "военное положение"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации предложили внести поправки в Уголовный кодекс РФ, дополняющие его понятиями "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт". Соответствующий законопроект разработали депутаты Леонид Слуцкий и Валерий Пискарев, а также сенатор Андрей Клишас, сообщает РИА Новости.
В частности, поправки предусматривают введение наказания в виде лишения свободы на срок до 10 лет за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в военное время.
"Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет", – указано в тексте законопроекта.
Кроме того, парламентарии предлагают ввести наказание за добровольную сдачу военнослужащего в плен без признаков государственной измены, а также за умышленное повреждение или уничтожение военного имущества в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в России нет планов по объявлению частичной или полной мобилизации.
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов также заявил, что признаков необходимости введения военного положения в России и проведения военной мобилизации на фоне ситуации на Украине нет. По его словам, чаще всего вопрос о возможной мобилизации в стране задают иностранные журналисты.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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