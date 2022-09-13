Песков оценил возможность мобилизации в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В настоящее время в России нет планов по объявлению частичной или полной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что признаков необходимости введения военного положения в России и проведения военной мобилизации на фоне ситуации на Украине нет. По его словам, чаще всего вопрос о возможной мобилизации в стране задают иностранные журналисты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.