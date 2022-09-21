Совфед принял закон о лишении свободы до 10 лет за дезертирство

Фото: Агентство "Москва"
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву.
Согласно внесенным поправкам, самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
При этом пребывающие в запасе во время прохождения военных сборов будут подпадать под такую же ответственность.
Закон также предусматривает освобождение от уголовной ответственности при наличии тяжелых обстоятельств, по которым гражданин не явился на службу по призыву или дезертировал.
Кроме того, Совфед одобрил закон о наказании за добровольную сдачу в плен при отсутствии признаков госизмены лишением свободы от 3 до 10 лет. Отмечается, что в пользу принятия документа высказались 147 сенаторов, против – 1.
Одобрен на пленарном заседании и закон, предусматривающий от двух до трех лет лишения свободы за неисполнение приказа начальника в военное время и за отказ от участия в военных или боевых действиях. За него также проголосовали 147 сенаторов.
Ранее данные законопроекты одобрила Госдума.
До этого депутаты Госдумы и члены Совета Федерации предложили внести поправки в Уголовный кодекс РФ, дополняющие его понятиями "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт". Соответствующий законопроект разработали депутаты Леонид Слуцкий и Валерий Пискарев, а также сенатор Андрей Клишас.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: