Совфед принял закон о лишении свободы до 10 лет за дезертирство

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву.

Согласно внесенным поправкам, самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

При этом пребывающие в запасе во время прохождения военных сборов будут подпадать под такую же ответственность.

Закон также предусматривает освобождение от уголовной ответственности при наличии тяжелых обстоятельств, по которым гражданин не явился на службу по призыву или дезертировал.

Кроме того, Совфед одобрил закон о наказании за добровольную сдачу в плен при отсутствии признаков госизмены лишением свободы от 3 до 10 лет. Отмечается, что в пользу принятия документа высказались 147 сенаторов, против – 1.

Одобрен на пленарном заседании и закон, предусматривающий от двух до трех лет лишения свободы за неисполнение приказа начальника в военное время и за отказ от участия в военных или боевых действиях. За него также проголосовали 147 сенаторов.

Ранее данные законопроекты одобрила Госдума.

До этого депутаты Госдумы и члены Совета Федерации предложили внести поправки в Уголовный кодекс РФ, дополняющие его понятиями "мобилизация", "военное положение", "военное время" и "вооруженный конфликт". Соответствующий законопроект разработали депутаты Леонид Слуцкий и Валерий Пискарев, а также сенатор Андрей Клишас.

