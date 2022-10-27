Учителей и педагогов колледжей могут освободить от мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения РФ занимается с властями проработкой инициативы, подразумевающей освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации педагогов не только школ, но и дошкольных учреждений и колледжей. Об этом рассказала депутат Яна Лантратова.

Освободить от призыва планируют и тех, кто занимается организацией летних мероприятий и оздоровления детей. Соответствующее распоряжение подписано исполняющим обязанности министра просвещения Андреем Корнеевым.

В документе указано, что инициатива нужна для обеспечения основных потребностей области образования, учебного процесса в тех организациях, которые указаны выше. Также решение поможет сохранить интеллектуальный потенциал сферы науки.

"Данный вопрос находится на согласовании в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти", – цитирует ответ Минпросвещения на депутатский запрос "Интерфакс".

Ранее Корнеев поделился, что ведомство обратилось к властям с просьбой предоставить школьным учителям отсрочку от частичной мобилизации. Подразумевается, что от призыва должны освободить всех педагогов, подпадающих под критерии частичной мобилизации.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Отцов детей-инвалидов освободили от частичной мобилизации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!