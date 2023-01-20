Второй генерал из Госдумы отреагировал на спор о бородах у военнослужащих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член думского комитета по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин заявил, что военнослужащие должны выглядеть опрятно. Так он отреагировал на спор о бородах, который возник между генерал-лейтенантом Виктором Соболевым и чеченским лидером Рамзаном Кадыровым.

"Цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену по возможности во время передышек. Для этого командиры должны создавать все условия. Можно и бороду носить, но все должно быть аккуратно", – приводит РБК его слова.

В настоящее время министерство обороны уделяет большое внимание питанию и гигиене бойцов, которые находятся в зоне боевых действий, подчеркнул Заварзин. Он также отметил, что российская армия всегда отличалась аккуратным внешним видом военнослужащих.

По его мнению, внешнее состояние солдата будет всегда отражаться на внутреннем, а оно в свою очередь будет оказывать влияние на общую дисциплину.

Ранее Соболев сообщил, что запрет на ношение бороды является требованием воинской дисциплины. Он отметил, что это и другие требования прописаны в уставе воинской службы.

После этого Кадыров прокомментировал его высказывание. Он заявил, что в зоне СВО есть дела поважнее, чем бритье лица. По его словам, само обсуждение подобных вопросов во время спецоперации является "глупой нелепостью".

Глава республики обратил внимание на то, что 99,9% бойцов из Чечни носят бороду ради Всевышнего. Кроме того, по его словам, проверять, кто брит, а кто – нет, можно будет только после окончания спецоперации.

Кадыров назвал провокацией предложение запретить бороды на передовой

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