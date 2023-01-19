Депутат Соболев заявил, что у него нет претензий к бородам чеченских военных

Фото: РИА Новости/пресс-служба Госдумы РФ

Депутат комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев после критики главы Чечни Рамзана Кадырова заявил, что не имеет претензий к бородам чеченских бойцов в зоне СВО. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что ранее имел возможность встретиться с представителями полка и трех батальонов Чеченской Республики. По его словам, наличие бороды у военных не имеет значения, поскольку гораздо важнее их умение воевать. Соболев также подчеркнул, что бойцы Чечни хорошо вооружены и обучены.

"И сейчас, когда отправлялся полк "Север" и три батальона Юг, Восток, и Запад, встречался в том числе с главой республики. Такую глупость я бы сказать не мог в принципе", – уточнил депутат.

По словам Соболева, он не имеет никаких недовольств относительно ношения бороды чеченскими военными.

"При чем здесь борода-то, я не понял? Ну ходят они с бородой, ну и пусть. Но то, что они должны быть в военной форме со знаками различия, – тут никаких сомнений быть не может", – сказал парламентарий.

Накануне Соболев в беседе с РБК сообщил, что запрет на ношение бороды является требованием воинской дисциплины. Он отметил, что это и другие требования прописаны в уставе воинской службы.

После этого Кадыров прокомментировал высказывания депутата и заявил, что в зоне СВО есть дела поважнее, чем бритье лица. По его словам, само обсуждение подобных вопросов во время СВО является "глупой нелепостью".

Глава республики обратил внимание на то, что 99,9% бойцов из Чечни носят бороду ради Всевышнего. Кроме того, по его словам, проверять, кто брит, а кто – нет, можно будет только после окончания спецоперации.

Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в зоне проведения СВО

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