Кадыров назвал провокацией слова депутата Соболева о небритых солдатах в зоне СВО

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале ответил на слова депутата комитета по обороне, генерал-лейтенанта Виктора Соболева о запрете на ношение бороды среди солдат.

Он отметил, что в зоне военных действий есть дела поважнее, чем бритье лица. Также глава республики заявил, что само обсуждение подобных вопросов во время СВО является "глупой нелепостью".

"Соболев прекрасно знает, кто и почему на передовой носит бороду. Поэтому я всерьез уверен, что это явная провокация, которая призвана погасить боевой дух у бойцов", – подчеркнул Кадыров.

Он обратил внимание на то, что 99,9% бойцов из Чечни носят бороду ради Всевышнего. Кроме того, по его словам, чеченские солдаты ухаживают и следят за растительностью даже в зоне спецоперации.

Кадыров также попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина отправить на передовую "блюстителей устава". Глава Чечни уточнил, что в политике не должно быть понятий "старше – младше", "брат – сват".

"В политике есть только интересы государства. Закончится СВО, вот тогда пожалуйста. В частях, на плацу – проверяйте, сколько угодно, кто брит, а кто нет", – сказал Кадыров.

Накануне Соболев в беседе с РБК сообщил, что запрет на ношение бороды является требованием воинской дисциплины. Он отметил, что это и другие требования прописаны в уставе воинской службы.

Ранее Кадыров заявил, что текущий конфликт на Украине можно назвать третьей мировой войной. Также лидер Чечни раскритиковал ситуацию на территории европейских государств, указав на политические конфликты и иные проблемы в западном обществе.

До этого руководитель республики заявил, что в специальной военной операции на территории Украины приняли участие более 21 тысячи чеченских бойцов. На передовой находятся еще более 9 тысяч военнослужащих.

Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в зоне проведения СВО

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