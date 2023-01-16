Кадыров назвал конфликт на Украине третьей мировой войной

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что текущий конфликт на Украине можно назвать третьей мировой войной, передает РИА Новости.

"Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня в [конфликте на Украине], это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то, можно сказать, это третья мировая война", – заявил он.

Лидер Чечни раскритиковал ситуацию на территории европейских государств, указав на политические конфликты и иные проблемы в западном обществе. Он противопоставил этим явлениям Россию, в которой сохраняется рабочая обстановка.

Также Кадыров отметил неучастие в "военных событиях" таких стран, как Китай, Индия и Пакистан, несмотря на большие человеческие ресурсы и объемы вооружения.

Ранее руководитель Республики Чечня заявил, что в специальной военной операции на территории Украины приняли участие более 21 тысячи чеченских бойцов. На передовой находятся еще более 9 тысяч военнослужащих.

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