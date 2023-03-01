Юрист объяснил важность поправок об ответственности за дискредитацию участников СВО

Фото: Минобороны РФ

Заслуженный юрист России Иван Соловьев прокомментировал заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о внесении поправок к Уголовному кодексу и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине, сообщает RT.

По его словам, в условиях жесткого противостояния с западным миром умело смоделированная ложь по своей разрушительной силе бывает сильнее автомата или зенитного-ракетного комплекса.

"По этой причине противостоять попыткам дискредитации всех наших сил, противостоящих врагу, – одно из главных условий победы", – сказал он.

Юрист считает, что эти поправки абсолютно логичны. Он подчеркнул, что новая норма должна оказать и профилактическое воздействие на тех, кто сейчас использует лазейки в законодательстве для распространения лжи и наветов.

Ранее в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. Эта законодательная инициатива защитит всех, кто, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и российских граждан.

За нарушение грозит штраф до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет.

В ГД внесли поправку о лишении гражданства за дискредитацию армии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!