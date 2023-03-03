Корвет "Резкий" передадут в состав Тихоокеанского флота РФ в мае – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Новейший многоцелевой корвет проекта 20380 "Резкий" передадут Тихоокеанскому флоту РФ в мае этого года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли.

Уточняется, что в настоящий момент корвет выполняет задачи очередного этапа сдаточных испытаний. Официального подтверждения информации о передачи корвета ТОФ РФ пока нет.

Ранее сообщалось, что в госкорпорации "Ростех" сосредотачивают усилия на разработке систем вооружения, позволяющих поражать цели со 100% точностью. Представитель госкорпорации добавил, что предприятия "Ростеха" нацелены на обеспечение армии передовыми образцами вооружений и специальной техники.

До этого руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Россия увеличила выпуск гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". Также, по его словам, в данный момент госкорпорация производит колоссальные объемы продукции для Минобороны РФ – некоторые объемы производства выросли в 50 раз.

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