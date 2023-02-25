Партия доработанных автоматов АК-12 поставлена в зону СВО – "Калашников"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В зону проведения спецоперации доставлена партия доработанных по итогам применения в боевых условиях автоматов АК-12. Об этом со ссылкой на главного конструктора концерна "Калашников" Сергея Уржумцева сообщает ТАСС.

Уржумцев заявил, что с начала проведения спецоперации концерн активно взаимодействует с Минобороны и теми подразделениями, куда были доставлены данные образцы.

"На основании данной обратной связи формируется, собственно, пул замечаний и предложений по реальной эксплуатации данного вида вооружений. <...> Мы изготовили партию АК-12 с внесенными изменениями", – сообщил конструктор.

Он уточнил, что данная партия уже отправлена в зону спецоперации для получения обратной связи.

Уржумцев рассказал, что в автомате был исключен режим отсечки по два выстрела, который не привел к увеличению эффективности, но усложнил конструкцию. Кроме того, новый автомат стал проще и удобнее в эксплуатации.

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