Спецназ РФ применил новую систему с дронами-камикадзе при штурме позиций ВСУ – СМИ

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Подразделения спецназа РФ применили в зоне спецоперации на Украине новую разведывательно-ударную систему с малыми беспилотниками-камикадзе для штурма позиций ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Эти беспилотники способны автоматически выбирать маршрут к цели поражения. Командиру подразделения необходимо лишь указать точку атаки одним нажатием пальца на планшете пульта управления.

По информации источника агентства, в новой системе при помощи нашлемных камер военных, которые ведут бой, и камер разведывательных беспилотников собирается информация о местности и позициях противника. После этого создается упрощенная модель местности, на которой отмечаются вражеские позиции и огневые точки.

Затем беспилотник-камикадзе по команде с планшета направляется к выбранной цели для поражения противника осколочно-фугасным зарядом.

Ранее на улицах в Белгороде были найдены обломки сразу трех беспилотников. По словам губернатора Белгородской области, в результате падения беспилотников никто не пострадал, однако имеются некоторые разрушения.

До этого глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что Китай рассматривает возможность передать России сотни беспилотников и иное летальное оружие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сообщения о якобы возможных поставках беспилотников из Китая в Россию были опровергнуты Пекином, Кремлю нечего добавить к этому заявлению.

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