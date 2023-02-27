Песков не стал комментировать сообщения о поставках беспилотников из Китая в Россию

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Сообщения о якобы возможных поставках беспилотников из Китая в Россию были опровергнуты Пекином, Кремлю нечего добавить к этому заявлению, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Я не вижу необходимости комментировать, вся эта информация была опровергнута уже с китайской стороны", – сказал он.

Также Песков оставил без комментариев вопрос о том, запрашивала ли российская сторона у Китая какую-либо технику для применения в ходе спецоперации на Украине.

"Мы не видим никакой необходимости что-то дополнительно говорить", – подчеркнул он.

Ранее глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что Китай рассматривает возможность предоставления России сотни беспилотников и другого оружия.

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