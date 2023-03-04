ВС России уничтожили на Донецком направлении почти 500 украинских боевиков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За минувшие сутки украинская армия потеряла на Донецком направлении почти 500 бойцов, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Также российская армия уничтожила один танк, три БМП, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", три Д-30, одну Д-20 и одну американскую М777.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России предотвратили попытку массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Крым, которая готовилась киевским режимом. В результате оперативной работы российских систем противовоздушной обороны были поражены 6 беспилотников.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российская армия поразила украинский оперативный центр специальных операций "Запад". Ведомство уточнило, что центр находился в районе города Хмельницкий.

Российские средства ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ в Харьковской области

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!