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Безопасность

ВС РФ уничтожили до 60 украинских военных на Купянском направлении

ВС РФ уничтожили до 60 украинских военных на Купянском направлении

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В Минобороны РФ представили актуальные данные по специальной военной операции на Украине. На Купянском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих и три автомобиля.

На Красно-Лиманском потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые машины, а также самоходная гаубица "Гвоздика". На Донецком направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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