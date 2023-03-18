ВС РФ уничтожили до 60 украинских военных на Купянском направлении

В Минобороны РФ представили актуальные данные по специальной военной операции на Украине. На Купянском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих и три автомобиля.

На Красно-Лиманском потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые машины, а также самоходная гаубица "Гвоздика". На Донецком направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.