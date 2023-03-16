Мантуров заявил, что параллельный импорт не сильно изменит цены на иномарки в РФ

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что параллельный импорт иностранных автомобилей в Россию не сможет существенно изменить цены на рынке машин, передает РИА Новости.

"Стабилизировались логистические маршруты, стабилизировался организационно-производственный процесс, поставки комплектующих, производство комплектующих. И более прогнозируемая ситуация с курсами валют", – заявил министр.

Мантуров также ответил, возможно ли снижение цен на автомобили. Он объяснил, что инфляция сохраняется как в мире, так и в РФ, поэтому стоимость машин продолжит повышаться как минимум на уровень проминфляции.

Ранее в марте стало известно, что Минпромторг включил в список параллельного импорта машины 12 иностранных брендов – например, Renault, Ford, Kia и других. Данный механизм суммарно применим к 50 автомобильным брендам, рассказал директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения министерства Игорь Бойцов.

Минпромторг расширил список товаров, которые будут ввозить в РФ по параллельному импорту

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