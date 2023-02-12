Мэр Мариуполя выразил надежду на создание там базы Черноморского флота

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Мэр Мариуполя Олег Моргун выразил надежду на то, что в городе будет создана база Черноморского флота ВМФ России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам градоначальника, ее можно было бы разместить на территории Азовского судоремонтного завода. Там, утверждает он, сохранилось многое, что необходимо для содержания кораблей.

"Там такие станки есть, 12-метровые, которые валы точат. Даже это сохранили ребята, смазали. <...> Это будет работать (в качестве базы флота. – Прим. ред.), 100%", – сказал Моргун.

Ранее в Севастополе на неограниченный срок продлили действие высокого уровня террористической опасности. Его ввели еще летом прошлого года после того, как во двор штаба Черноморского флота прилетел беспилотник ВСУ.



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