Путин заявил о намерении повышать темпы строительства военных кораблей в РФ

Фото: ТАСС/Вадим Савцикий/пресс-служба Минобороны РФ

Темпы строительства военных кораблей в России будут повышаться. Об этом сообщил Владимир Путин.

"Подчеркну, мы будем повышать темпы и объемы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружений, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции", – цитирует российского лидера РИА Новости.

Также Путин подчеркнул индивидуальность новейших российских атомных крейсеров, которые не имеют аналогов в мире. Вместе с тем он отметил вклад в создание атомного подводного флота страны предприятий Объединенной судостроительной корпорации – конструкторского бюро "Рубин" и завода "Севмаш".

До этого Путин перед началом Главного военно-морского парада подписал указы об утверждении Корабельного устава Военно-Морского Флота и Морской доктрины РФ. Перед началом парада российский лидер обошел на катере "Раптор" линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.



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