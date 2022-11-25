Новейшая подлодка "Магадан" произвела пуски ракет "Калибр" из-под воды

Фото: Минобороны России

Подводная лодка Тихоокеанского флота "Магадан" провела пуски ракет "Калибр" в Японском море. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

"Новейшая дизель-электрическая подводная лодка <...> произвела пуски из подводного положения крылатых ракет комплекса "Калибр" по морской и береговой целям. <...> Дальность стрельбы составила более 1 000 километров", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что первой ракетой была успешно поражена морская цель – щит-мишень, имитирующий надводный корабль условного противника.

Вторая ракета в расчетное время поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.

Перед выполнением боевых упражнений субмарина скрытно вошла в заданный район. Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли, самолеты и беспилотники Тихоокеанского флота.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановые учебные полеты на Дальнем Востоке. В пилотировании были задействованы как опытные экипажи, так и молодой летный состав из числе выпускников штурманских училищ.

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