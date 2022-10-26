Минобороны РФ показало кадры запуска МБР "Синева" с атомной подлодки

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России показало кадры запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Синева" с атомной подлодки "Тула".

Запуск был совершен во время учений стратегических сил сдерживания в акватории Баренцева моря. На кадрах зафиксировали движение судна в наводном положении, работу экипажа на глубине 50 метров, а также дальнейший пуск ракеты.

В процессе учений также был проведен запуск ракеты "Ярс". МБР выпустили с космодрома Плесецк.

Помимо этого, в ходе учений был совершен полет стратегического ракетоносца ТУ-95МС. На кадрах демонстрируется работа членов экипажа, взлет и посадка воздушного судна.

До этого Минобороны России опубликовало кадры работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в ходе специальной военной операции на Украине.

После нанесенного удара установка имеет свойство быстро менять позицию и перезаряжаться от специальной машины.

Кроме того, ведомство продемонстрировало кадры нейтрализации техники ВСУ российскими дронами-камикадзе. Сообщалось, что на кадрах запечатлели действия, совершенные российской техникой на николаево-криворожском направлении.

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