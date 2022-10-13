Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины дронами-камикадзе

Минобороны РФ показало видео с уничтожением бронетехники ВСУ барражирующими боеприпасами "Ланцет".

На кадрах видно применение улучшенного "Ланцета" по танкам и гаубицам украинских войск. К примеру, показано, как дрон пикирует на украинский танк, движущийся в лесном массиве по грунтовой дороге.

На кадрах демонстрируется использование этих беспилотников на николаево-криворожском направлении. В результате были уничтожены несколько танков, самоходные артиллерийские установки, колесная техника, в том числе поставляемые странами НАТО.

Модернизированный вариант дрона "Ланцет" отличается улучшенной аэродинамикой. Теперь летательный аппарат передвигается на одном большом Х-образном крыле и оперении аналогичной формы в хвосте.

За счет изменений в конструкции "Ланцет" теперь обладает более высокой продолжительностью и дальностью полета. Кроме того, на него можно погрузить боевую часть повышенного могущества, подчеркнул военно-дипломатический источник.

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