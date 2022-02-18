Военные из РФ применили в Сирии модернизированный "Ланцет" – источник

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Российские военные применили против террористов в Сирии модернизированную версию дрона-камикадзе "Ланцет". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Модернизированный вариант дрона отличается улучшенной аэродинамикой. Теперь летательный аппарат передвигается на одном большом Х-образном крыле и оперением аналогичной формы в хвосте.

За счет изменений в конструкции "Ланцет" теперь обладает более высокой продолжительностью и дальностью полета. Кроме того, на него можно погрузить боевую часть повышенного могущества, подчеркнул военно-дипломатический источник.

Ранее сообщалось, что Россия перебросила в Сирию бомбардировщики со сверхзвуковыми ракетами и истребители для участия в военно-морских учениях в Средиземном море.

