Псаки прокомментировала уничтожение в Сирии главаря ИГ

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала уничтожение главаря запрещенной в России террористической организации ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши.

Она назвала гибель Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши катастрофическим ударом для запрещенной в РФ террористической организации ИГ. При этом Псаки не уточнила, координировались ли силы США с Россией для проведения данной операции, передает РИА Новости.

Об операции США на северо-западе Сирии, в результате которой был убит Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши, сообщил Джо Байден. Он уточнил, что среди американцев погибших нет.

