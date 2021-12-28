Военный суд приговорил сторонника ИГ к 19 годам колонии

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Суд приговорил сторонника запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) к 19 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в здании военного суда в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Москве и области.
Отмечается, что в рамках проведенного сотрудниками ФСБ расследования было установлено, что уроженец Центральной Азии планировал устроить теракт с использованием самодельного взрывного устройства в здании Второго западного военного суда. Для этого он устроился разнорабочим в российскую семью, проживающую за городом, и по инструкциям запрещенной в РФ организации ИГ изготовил взрывчатку из приобретенных в хозяйственном магазине химических веществ. Собранное взрывное устройство Умаров спрятал в лесополосе.
По данным следствия, после совершения теракта мужчина планировал уехать на Ближний Восток и примкнуть к террористам для участия в боевых действиях. Задержали Умарова в ноябре 2020 года в одном из подмосковных поселков.
"В ходе проведенного осмотра местности обнаружен схрон, в котором находились самодельное взрывное устройство, элементы электропитания, флаг с символикой МТО "ИГ", сменная одежда и средства связи", – отмечается в материале.
Приговор вступил в законную силу. Умаров был признан виновным в участии в террористическом сообществе, содействии терроризму и призывам к террористической деятельности, а также незаконном приобретении, сбыте, хранении и изготовлении взрывчатки.
Ранее сообщалось, что в Калмыкии пресекли деятельность сторонника ИГ. Мужчина принял присягу запрещенной в РФ террористической организации посредством аудиообращения.
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