СК возбудил дело в отношении подростков, подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии

21:24
Фото: СК РФ по Республике Ингушетия
Следственный комитет возбудил уголовное дело о подготовке терактов в Ингушетии. Фигурантами стали 17-летние молодые люди. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Ингушетии.
По данным ведомства, в августе этого года двое несовершеннолетних, являясь участниками запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
После они планировали подорвать здания управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ингушетии и отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела МВД России "Сунженский".
"При этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, ввиду их задержания сотрудниками правоохранительных органов. По ходатайству следствия в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Уточняется, что молодых людей обвиняют в совершении преступления по статье о приготовлении к совершению взрыва группой лиц по предварительному сговору.
Ранее сообщалось, что в Калмыкии пресекли деятельность сторонника ИГ (организация запрещена в РФ). Мужчина принял присягу террористической организации посредством аудиообращения.
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