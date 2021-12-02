ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб в РФ

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Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ задержала в России трех агентов украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости.
Задержанные Зиновий и Игорь Коваль 1974 и 1999 годов рождения прибыли в РФ для сбора информации и проведения фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры. В их машине обнаружили короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты. Все предметы направили на экспертизу.
Задержанные сознались, что были завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области полковником Василием Коваликом, который поставил им задачу по сбору указанной информации. За это им предназначалось вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.
Также ФСБ задержала агента военной разведки Украины Александра Цилыка, который готовил теракт в РФ.
"Он дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, начальника сектора, сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины", – добавили в ФСБ.
Ранее сотрудники ФСБ в Мурманской области ликвидировали сторонника ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), который планировал теракты на военных объектах. Его попытались задержать на окраине Кандалакши, когда тот пришел к заранее оборудованному тайнику, где хранил самодельное взрывное устройство. Однако боевик оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.
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