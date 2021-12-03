В Калмыкии пресекли деятельность сторонника ИГ

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В Калмыкии оперативники пресекли деятельность местного жителя, который присоединился к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
"Управлениями ФСБ России по Республике Калмыкия и Ставропольскому краю в рамках уголовного дела, возбужденного согласно части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"), пресечена преступная деятельность приверженца радикально-экстремистских взглядов в исламе", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что мужчина принял присягу террористической организации посредством аудиообращения. В настоящее время он арестован, ему предъявлено обвинение в совершении преступного деяния.
Ранее в Карачаево-Черкесии пресекли деятельность ячейки запрещенной в РФ религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра". Были задержаны пять человек, все они являются жителями КЧР.
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