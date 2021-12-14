В НАК заявили о недопущении терактов в России в 2021 году

12:58
Фото: Москва 24/Роман Балаев
В России в этом году не допустили ни одного теракта. Об этом сообщается на сайте информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).
По словам директора ФСБ Александра Бортникова, на стадии приготовления предотвращено 65 преступлений террористической направленности.
Спецслужбы и сотрудники правоохранительных органов за год нейтрализовали в России 23 бандита, в том числе 4 бандглаваря. Задержаны 312 боевиков и 821 пособник.
Помимо этого, спецслужбы не допустили въезд в РФ 926 лиц, причастных к террористической деятельности. Заблокированы финансовые активы около трех тысяч лиц, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму на общую сумму свыше 100 миллионов рублей.
Также на заседании выработали дополнительные меры, направленные на нейтрализацию террористических угроз, совершенствование антитеррористической защищенности социально значимых объектов.
Ранее сотрудники ФСБ в Мурманской области ликвидировали сторонника ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), который планировал теракты на военных объектах. Его попытались задержать на окраине Кандалакши, когда тот пришел к заранее оборудованному тайнику, где хранил самодельное взрывное устройство. Однако боевик оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.
ФСБ задержала 106 неонацистов, готовивших теракты в России
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