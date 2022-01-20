Террористы ИГ сбежали из тюрьмы в Сирии – СМИ

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По меньшей мере 20 заключенных из числа бывших боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) совершили побег из тюрьмы в сирийском городе Хасеке. Об этом в четверг, 20 января, сообщает телеканал Al Mayadeen.

По информации издания, сбежавшие подорвали два автомобиля, припаркованные у входа на территорию тюрьмы. Поиски беглецов ведут с вертолетов, которые барражируют в небе над Хасеке.

По данным агентства SANA, сбежавшие из тюрьмы террористы вооружены. Также сообщается об их перестрелке с охранниками.

Ранее сообщалось, что в Уганде из тюрьмы сбежали 219 особо опасных преступников. Они убили военнослужащего и захватили оружие, а затем сняли желтую форму, чтобы их не обнаружили.

До этого более 25 заключенных сбежали из тюрьмы на северо-западе Бразилии. Сбежавшие входили в состав крупной криминальной группировки РСС.