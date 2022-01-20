Террористы ИГ сбежали из тюрьмы в Сирии – СМИ

20 января, 23:13
Фото: AP Photo/Asmaa Waguih
По меньшей мере 20 заключенных из числа бывших боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) совершили побег из тюрьмы в сирийском городе Хасеке. Об этом в четверг, 20 января, сообщает телеканал Al Mayadeen.
По информации издания, сбежавшие подорвали два автомобиля, припаркованные у входа на территорию тюрьмы. Поиски беглецов ведут с вертолетов, которые барражируют в небе над Хасеке.
По данным агентства SANA, сбежавшие из тюрьмы террористы вооружены. Также сообщается об их перестрелке с охранниками.
Ранее сообщалось, что в Уганде из тюрьмы сбежали 219 особо опасных преступников. Они убили военнослужащего и захватили оружие, а затем сняли желтую форму, чтобы их не обнаружили.
До этого более 25 заключенных сбежали из тюрьмы на северо-западе Бразилии. Сбежавшие входили в состав крупной криминальной группировки РСС.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: