Шесть заключенных сбежали из колонии в Дагестане

09:04
Фото: телеграм-канал "ОПЕР Слил"
ГУ ФСИН по Дагестану проводит служебную проверку после побега шестерых заключенных из колонии в поселке Шамхал, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности", – заявил собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия выехал начальник УФСИН России по Дагестану Андрей Поляков.
Факт побега обнаружили поздно вечером во вторник,22 сентября. При обходе на контрольно-следовой полосе обнаружили подкоп. Выяснилось, что по нему сбежали шесть заключенных.
По тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН, выставлены временные розыскные посты. По горячим следам направлены группы преследования. Ориентировки на сбежавших разосланы во все территориальные отделы МВД.
Ранее более 200 преступников сбежали из тюрьмы в Уганде. Преступники убили военнослужащего и захватили оружие. При побеге преступники сняли желтую форму, чтобы их не обнаружили.
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