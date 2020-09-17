Более 200 преступников сбежали из тюрьмы в Уганде

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В Уганде из тюрьмы сбежали 219 особо опасных преступников. Преступники убили военнослужащего и захватили оружие, сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел в тюрьме города Морото, где содержатся заключенные, совершившие особо тяжкие преступления.

При побеге преступники сняли желтую форму, чтобы их не обнаружили. Они скрываются в джунглях. На поиски заключенных отправились армейские подразделения.

В январе более 25 заключенных сбежали из тюрьмы на северо-западе Бразилии. Сбежавшие входили в состав крупной криминальной группировки РСС.

Ранее члены той же банды сбежали из парагвайской тюрьмы, расположенной неподалеку от границы с Бразилией.