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Двое подозреваемых сбежали из-под стражи в Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В ведомстве рассказали, что из изолятора временного содержания сбежали местные жители 1972 и 1997 года рождения. Один из них был арестован по подозрению в краже, а второй – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

Начальник УМВД России по Архангельской области организовал служебную проверку по факту побега подозреваемых. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

29 января 33-летний уроженец Междуреченска получил 15 лет колонии по статье "Грабеж". Он попросился в туалет, куда его сопроводил начальник конвойной службы. Там мужчина ударил конвойного по лицу и сбежал. 1 февраля сбежавшего из суда в Новокузнецке преступника поймали.

