Байден заявил об уничтожении в Сирии главаря ИГ

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Вооруженные силы США провели операцию на северо-западе Сирии, в результате которой уничтожили главаря запрещенной в РФ террористической организации ИГ. Такое заявление сделал Джо Байден, передает ТАСС.

"Минувшей ночью по моему приказу Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии с целью защиты американцев и наших союзников, а также укрепления безопасности в мире", – заявил американский лидер.

Он уточнил, что уничтожен Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши. Среди американцев, принимавших участие в операции, погибших нет.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 20 заключенных из числа бывших боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ совершили побег из тюрьмы в сирийском городе Хасеке.