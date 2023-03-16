США, Канада и ЕС требуют от Африки прекратить сотрудничество с Россией – МИД РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Делегации из Соединенных Штатов, Евросоюза и Канады в преддверии второго саммита "Россия – Африка" требуют от лидеров африканских стран прекратить сотрудничество с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова посла по особым поручениям МИД РФ Олега Озерова.

Российский дипломат также напомнил заявление главы Минфина США Джанет Йеллен, которая сообщила, что обсуждала санкции против РФ во всех странах в ходе своего африканского турне. Помимо этого, она угрожала быстрым и решительным реагированием на нарушение этих санкций.

По словам Озерова, это очередной пример шантажа и угроз, которые являются неприемлемыми в современном мире.

Ранее в МИД России заявили, что США оказывают давление на африканские страны, намереваясь сорвать проведение летнего саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, Вашингтон угрожает африканским странам санкциями и прекращением гуманитарной и финансовой помощи.

Богданов также сообщил, что Россия готова сотрудничать с Африкой в повышении уровня боеспособности стран континента.

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