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За вспышкой Эболы в сентябре 2022 года в Африке могут стоять Соединенные Штаты. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

"Министерством здравоохранения одного из государств Центральной Африки изучается вероятность искусственного распространения в сентябре 2022 года вируса Эбола", – сказал Кириллов в рамках брифинга по военно-биологической деятельности США.

Начальник войск РХБЗ отметил, что штамм "Судан" идентичен вирусу, который распространялся на территории Африки во время эпидемии в 2012 году.

Одной из версий появления Эболы в сентября 2022 года является небрежное обращение с патогенами американских военных биологов. Эти специалисты проводили работы в данном регионе, сказал Кириллов.

В конце сентября 2022 года в центральной части Уганды была объявлена новая вспышка вируса Эбола. Он был обнаружен у 24-летнего местного жителя, который скончался.

В начале декабря этого же года Роспотребнадзор попросил авиакомпании усилить санитарно-карантинный контроль на бортах самолетов в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Уганде. Ведомство направило перевозчикам инструкции на случай, если в самолете будет пассажир с подозрением на заболевание.

Предполагаемый случай Эболы обнаружили в Великобритании. Пассажир прилетел из Африки, и у него появились симптомы, схожие с данным заболеванием.

Позже руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России не будет распространения лихорадки Эбола. Ведомство следит за вспышками и принимает все меры предосторожности.

Попова подчеркнула, что Роспотребнадзор будет продолжать осуществлять деятельность как в РФ, так и за границей, чтобы предотвратить потенциальную угрозу российским гражданам.

Роспотребнадзор предупредил авиаперевозчиков о вспышке лихорадки Эбола

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