Глава Роспотребнадзора заявила, что РФ не грозит распространение лихорадки Эбола

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На территории России не будет распространения лихорадки Эбола. Роспотребнадзор следит за вспышками и принимает все меры предосторожности, заявила руководитель ведомства Анна Попова.

"Мы делаем все, чтобы для РФ эта угроза не была важной и серьезной <...>, и я абсолютно уверена, что грядущее будущее в отношении лихорадки Эбола для россиян абсолютно спокойно", – цитирует ее ТАСС.

Попова подчеркнула, что Роспотребнадзор будет продолжать осуществлять деятельность как в РФ, так и за границей, чтобы предотвратить потенциальную угрозу российским гражданам.

Ранее газета "Известия" сообщала, что ведомство рекомендовало авиакомпаниям усилить санитарно-карантинный контроль на бортах из-за вспышек лихорадки Эбола в Уганде.

Роспотребнадзор направил перевозчикам инструкции на случай, если в самолете будет пассажир с подозрением на заболевание.

Минздрав Уганды объявил о вспышке вируса в стране 20 сентября. В ведомстве рассказали, что от Эболы умер 24-летний мужчина. Изначального его лечили от малярии.

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