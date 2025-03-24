СК завел дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи возбудили уголовное дело о теракте и об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия после обстрела Свято-Троицкого храма XIX века в Судже Курской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По данным следствия, не позднее марта 2025 года украинские военнослужащие произвели целенаправленный обстрел Свято-Троицкого храма. В результате здание оказалось повреждено и частично разрушено.

В ведомстве подчеркнули, что следователи установят и привлекут к ответственности всех причастных к данному преступлению.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о теракте после обстрела украинскими силами завода, расположенного в Большесолдатском районе Курской области. По версии следствия, боевики вооруженных формирований Украины целенаправленно атаковали комбикормовый завод с людьми.

