Число эвакуированных из приграничья Курской области достигло 571

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Число жителей, эвакуированных их освобожденных приграничных населенных пунктов Курской области с 12 марта, достигло 571. Об этом в телеграм-канале написал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Как рассказал глава области, среди эвакуированных 16 детей. В настоящее время 223 человека находятся в пунктах временного размещения, еще 348 жителей забрали их близкие.

Между тем инженерные войска ВС России приступили к разминированию курского приграничья. Особенность проводимых работ – одновременное обезвреживание жилых домов, придомовых территорий, дорог, мостов, линий электропередачи и других объектов инфраструктуры.

Помимо этого, инженерные подразделения нашли в освобожденных районах запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы. Например, кассетные противопехотные миры ПФМ-1 "Лепесток".