09 декабря, 13:20

Безопасность

МВД предупредило о фишинговых ссылках от администраторов телеграм-каналов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мошенники начали распространять фишинговые ссылки от имени администраторов телеграм-каналов. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"С помощью поддельных аккаунтов, визуально имитирующих администраторов известных каналов (используя похожие имена и аватары), они пишут пользователям в личные сообщения или добавляют их в группы с нейтральными названиями и приглашают проголосовать в конкурсе или поддержать канал", – говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, злоумышленники под предлогом голосования за канал пишут в личные сообщения от имени администратора, прикрепляют ссылку на вредоносный сайт, в результате чего пользователь попадает на фишинговую страницу. После этого мошенники просят авторизоваться в Telegram через QR-код или код из сообщения. Затем аккаунт жертвы уходит аферистам.

Ведомство призвало граждан соблюдать осторожность, так как подобные рассылки могут приходить от имени проверенных, давно существующих каналов.

"Если вы видите подозрительный пост (даже от знакомого канала), не переходите по ссылке и сообщите администраторам", – добавило министерство.

Ранее злоумышленники начали вынуждать жертв самостоятельно звонить им. Аферисты маскируются под службы доставки, управляющие компании или банки, рассылая письма и СМС с просьбой перезвонить. Поверив в бытовые поводы, граждане сами инициируют звонок.

Мошенники стали маскироваться под работодателей для кражи денег и личных данных москвичей

