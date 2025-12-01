Форма поиска по сайту

01 декабря, 14:35

Культура
Фонд Бардо сообщил о выздоровлении актрисы на фоне сообщений о госпитализации

Стало известно о состоянии Брижит Бардо после сообщений о госпитализации

Фото: AP Photo/Remy de la Mauviniere

Французская актриса и певица Брижит Бардо после информации о своей госпитализации заверила поклонников, что чувствует себя лучше и идет на поправку.

"В связи с распространением ложной информации в последние несколько дней мадам Брижит Бардо хотела бы отметить, что в настоящее время она выздоравливает. Она хотела бы, чтобы люди уважали ее частную жизнь, и предлагает всем успокоиться", – говорится в заявлении фонда Бардо.

Актриса также передала поклонникам трогательное послание: "Я вас всех люблю!"

О том, что Бардо попала в больницу "Сен-Жан", которая расположена во французском Тулоне, стало известно 24 ноября. Причина госпитализации актрисы не раскрывалась.

В сентябре 2025 года певицу также доставляли в медучреждение с "тяжелым заболеванием". Тогда Бардо провела в больнице более трех недель.

