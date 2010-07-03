Детсады, школа и поликлиника появятся в Измайлове в ходе реновации

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Проект планировки жилого квартала по программе реновации в Измайлове изменят с учетом пожеланий местных жителей. В частности, там появятся два детских сада, школа, детская поликлиника, спорткомплекс и общественный центр. Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, в новом квартале построят два детских сада на 275 и 300 мест, а также школу, где смогут обучаться более 1,2 тысячи детей. "Кроме того, запроектировано строительство поликлиники, рассчитанной на 200 посещений в смену, а также спортивного комплекса и общественного центра", – цитирует Княжевскую Агентство "Москва".

Отмечается, что проект планировки предусматривает максимальное освоение территории, которая пока никак не используется. На площади 108,4 гектара возведут 34 жилых дома, объекты социальной инфраструктуры. Там же появится современная общественно-деловая зона.

Чтобы повысить транспортную доступность квартала, реконструируют уже существующие и построят новые дороги. Кроме того, для местных жителей организуют новые маршруты городского транспорта. Они свяжут Измайлово со станциями метро "Черкизовская", "Партизанская" и "Измайловская", а также со станциями МЦК Локомотив и Измайлово.

В рамках проекта в квартале создадут бульвар, проложат велодорожки и пешеходные маршруты, обустроят зоны отдыха и спортивные площадки. Территорию у Серебряно-Виноградного пруда благоустроят.

Ранее сообщалось, что новые школы появятся еще в пяти районах по программе реновации. Как пояснила Юлиана Княжевская, в ходе обсуждений социальная инфраструктура стала приоритетом еще для шести кварталов реновации. В числе преимуществ новых кварталов она назвала использование современных материалов, разделение улиц и общественных пространств, появление обустроенных прогулочных маршрутов, новых дорог, внутриквартальных проездов и связей с метро, МЦК и МЦК.

В конце марта открылись первые публичные слушания по проектам планировки территорий в рамках программы реновации. Москвичи могли познакомиться с проектами, задать вопросы специалистам и озвучить собственные предложения.

"Большая Москва": что такое смарт-стандарт программы реновации

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек могут получить современные квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов. Программа также предусматривает благоустройство дворов и парковок.