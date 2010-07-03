В России создадут "образовательный HeadHunter" для педагогов

12:39
12:39
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России создадут аналог HeadHunter для педагогов. Руководители образовательных учреждения получат доступ к данным о профессиональных достижениях учителей со всей страны.
Разработка сервиса предусмотрена в рамках национального проекта "Образование".
"Доступ будет иметь каждый директор школы в стране: это позволит находить лучших специалистов и приглашать их на работу из одного региона или муниципалитета в другой. Когда за хорошего учителя будут бороться, сами учителя на деле ощутят рост значимости профессии в целом и своей роли в ней в частности", – цитирует ТАСС замглавы Минпросвещения РФ Марину Ракову.
В июле депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, допускающий студентов к работе в школах до получения диплома. Предполагается, что право вести занятия получат студенты старших курсов. Сейчас, согласно федеральному закону, педагогической деятельностью могут заниматься только люди с высшим или средним профессиональным образованием.
Также ранее сообщалось, что Минпросвещения совместно с министерством цифрового развития готовит специальную платформу с анкетированием для школьников, их родителей и учителей.
Учеников попросят указать данные своих репетиторов, перечислить одноклассников и заполнить графу "Правонарушения, учет". Цифровой профиль учителя будет содержать информацию о его квалификации, научных достижениях и нагрузке. А родители должны будут заполнить поля "Водительское удостоверение" и "Загранпаспорт". Сбор данных будет добровольным.
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