Столичные педагоги поддержали введение новых должностей в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Идею ввести в школах должности старшего и ведущего учителей поддержала Московская городская организация профсоюза работников народного образования и науки РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на помощника председателя организации Татьяну Плотникову.

В профсоюзе уверены, что учитель не может выполнять все требования профессиональных стандартов. Не исключено, что разбиение на уровни покажет возможности карьерного роста для педагога. Плотникова убеждена, что так учителя поймут, к чему стремиться.

Ранее Минпросвещения представило проект постановления о введении в школах должностей старшего и ведущего учителей. Эти специалисты будут координировать работу коллег, выполняя роль наставников.