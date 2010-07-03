Столичные педагоги поддержали введение новых должностей в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская
Идею ввести в школах должности старшего и ведущего учителей поддержала Московская городская организация профсоюза работников народного образования и науки РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на помощника председателя организации Татьяну Плотникову.
В профсоюзе уверены, что учитель не может выполнять все требования профессиональных стандартов. Не исключено, что разбиение на уровни покажет возможности карьерного роста для педагога. Плотникова убеждена, что так учителя поймут, к чему стремиться.
Ранее Минпросвещения представило проект постановления о введении в школах должностей старшего и ведущего учителей. Эти специалисты будут координировать работу коллег, выполняя роль наставников.
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