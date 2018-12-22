Васильева рассказала о новых должностях в российских школах

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава министерства просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что в школах страны появятся две новые должности. Речь идет о старших и ведущих учителях, сообщает "Российская газета".

Старшие учителя займутся координацией работы других преподавателей, а также методическим сопровождением и разработкой "индивидуальных образовательных траекторий". Занять эту должность смогут только те педагоги, чей опыт работы превышает пять лет. Кроме того, им нужно будет получить первую или высшую квалификационную категорию.

В свою очередь, ведущие учителя станут наставниками для молодых преподавателей. Они помогут новичкам войти в профессию. Для этой должности потребуются 10 лет стажа и высшая квалификационная категория. По словам Васильевой, это поможет восстановить связи между старшим поколением и поколением учителей, которые сегодня приходят на смену.

Ранее сообщалось, что среднемесячная зарплата столичных учителей в 2018 году достигла 108 тысяч рублей. Это связано с увеличением финансирования образовательных учреждений.