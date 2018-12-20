Среднемесячная зарплата учителей в Москве достигла 108 тысяч рублей в 2018 году

Средняя месячная зарплата столичных учителей по итогам 11 месяцев года достигла почти 108 тысяч рублей, рассказал глава департамента образования и науки столицы Исаак Калина.
Калина напомнил о жалобах учителей на низкие зарплаты, раньше это действительно было проблемой. Сейчас их стало меньше, констатировал руководитель департамента. За 11 месяцев 2018 года зарплата учителей в Москве составила 107,6 тысячи рублей.
Глава департамента подчеркнул, что сейчас каждая школа в городе серьезно финансируется. "Я могу сказать, что сегодня даже резервы финансовые у московских школ очень солидные: минимум 8 процентов от годового бюджета есть у каждой московской школы сегодня в резерве. А у многих школ это даже и месячные, и более чем месячные резервы бюджета", – цитирует его Агентство "Москва".
К концу октября 2018 года средняя зарплата московских учителей выросла до 105 тысяч рублей. Начальник управления экономического анализа департамента образования столицы Александр Муратов тогда отметил, что по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 22 процента.
С августа этого года классные руководители получают дополнительное ежемесячное городское вознаграждение в 12 500 рублей, если в классе 25 учеников. Педагогам также полагается премия за использование на своих уроках программы "Московская электронная школа" (МЭШ).
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