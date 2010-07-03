Опубликован проект о введении двух новых должностей в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале проектов нормативно-правовых актов опубликовано постановление Минпросвещения о введении двух новых должностей в школах – "старший учитель" и "ведущий учитель".

В должностные обязанности "старшего учителя" войдут проектирование и координация участия педагогических работников в разработке компонентов образовательных программ. Занять эту должность смогут только те педагоги, чей опыт работы превышает пять лет. Кроме того, им нужно будет получить первую или высшую квалификационную категорию.

"Ведущий учитель" будет заниматься педагогическим наставничеством, он поможет новичкам войти в профессию. Для этой должности потребуются 10 лет стажа и высшая квалификационная категория. По мнению чиновников, такие меры помогут восстановить связи между старшим и молодым поколениями учителей.

О введении новых должностей ранее объявляла глава министерства просвещения РФ Ольга Васильева.