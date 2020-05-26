Песков призвал дождаться решения Путина о датах парада Победы и голосования по Конституции

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не стоит предвосхищать определение даты как голосования по поправкам в Конституцию, так и проведения парада Победы. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это решение, которое будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождемся, когда глава государства сообщит о своем решении", – заявил представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов.

Голосование по проекту обновленной Конституции должно было состояться 22 апреля, однако дату перенесли из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент известно только о том, что ЦИК разморозил средства на подготовку к мероприятию.

Подготовку и непосредственное проведение парада Победы также перенесли из-за коронавируса. Вместо традиционного шествия на Красной площади 9 мая состоялась лишь воздушная часть торжественного мероприятия. Владимир Путин также заявил, что парад состоится со всеми почестями позже.

