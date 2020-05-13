Россияне оценили онлайн-празднование Дня Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россияне прокомментировали дистанционное празднование Дня Победы, состоявшееся в этом году. Большинство граждан заявили, что положительно оценивают прошедшие в новом формате мероприятия, сообщает ИА "НСН".
Так, в рамках акции "Бессмертный полк" жители страны выходили на балконы и держали портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В окнах домов зажигались свечи и включались фонарики в память о погибших воинах.
Невозможность проведения парада подтолкнула россиян давать концерты во дворах домов, где проживают ветераны, а также украшать праздничными плакатами подъезды.
Согласно исследованию ВЦИОМ, более половины опрошенных россиян приняли участие по меньшей мере в одной акции в честь 9 Мая. Еще 62% респондентов заявили, что дистанционные мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы привели к душевному подъему и ощущению единения народа.
Уточняется, что многие граждане высказались за проведение онлайн-мероприятий вместе с традиционными торжествами в следующем году.
В этом году из-за пандемии коронавируса были отменены многие торжественные мероприятия. В частности, пришлось отменить военный парад на Красной площади. Состоялся лишь воздушный парад – 75 самолетов и вертолетов пролетели над городом утром 9 мая.
Акцию "Бессмертный полк" было решено провести в онлайн-формате. На экранах на улицах города транслировали истории ветеранов, заранее загруженные на сайт участниками проекта.
Владимир Путин поздравил россиян с праздником, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провел смотр Президентского полка – одной из наиболее элитных частей российской армии.
Как москвичи дистанционно отметили День Победы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: