Россияне оценили онлайн-празднование Дня Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне прокомментировали дистанционное празднование Дня Победы, состоявшееся в этом году. Большинство граждан заявили, что положительно оценивают прошедшие в новом формате мероприятия, сообщает ИА "НСН".

Так, в рамках акции "Бессмертный полк" жители страны выходили на балконы и держали портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В окнах домов зажигались свечи и включались фонарики в память о погибших воинах.

Невозможность проведения парада подтолкнула россиян давать концерты во дворах домов, где проживают ветераны, а также украшать праздничными плакатами подъезды.

Согласно исследованию ВЦИОМ, более половины опрошенных россиян приняли участие по меньшей мере в одной акции в честь 9 Мая. Еще 62% респондентов заявили, что дистанционные мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы привели к душевному подъему и ощущению единения народа.

Уточняется, что многие граждане высказались за проведение онлайн-мероприятий вместе с традиционными торжествами в следующем году.

В этом году из-за пандемии коронавируса были отменены многие торжественные мероприятия. В частности, пришлось отменить военный парад на Красной площади. Состоялся лишь воздушный парад – 75 самолетов и вертолетов пролетели над городом утром 9 мая.

Акцию "Бессмертный полк" было решено провести в онлайн-формате. На экранах на улицах города транслировали истории ветеранов, заранее загруженные на сайт участниками проекта.

Владимир Путин поздравил россиян с праздником, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провел смотр Президентского полка – одной из наиболее элитных частей российской армии.