Пригожин призвал россиян поучаствовать в голосовании по поправкам в Конституцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиянам необходимо поучаствовать в голосовании по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля. Об этом сообщил Агентству "Москва" продюсер Иосиф Пригожин.

"Мне кажется, нужно ознакомиться со всеми поправками, которые сегодня предлагаются. Нам же не навязывают поправки. Я считаю, что нужно прийти и проголосовать в любом случае. Есть какие-то моменты, которые действительно необходимы для страны", – сказал Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что Конституцию не собираются менять, в нее предлагается внести поправки.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Проголосовать можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

В ЦИК отметили, что присутствующие на избирательном участке будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в целях обеспечения санитарной безопасности количество голосующих не будет превышать 8–12 человек в час на одном избирательном участке.

